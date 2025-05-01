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Трамп намерен оставить шефа Пентагона в должности, несмотря на скандал с утечкой данных – CNN

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 1 мая 2025, 21:11
Трамп намерен оставить шефа Пентагона в должности, несмотря на скандал с утечкой данных – CNN
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото Getty images

CNN со ссылкой на информированных собеседников сообщило, что президент США Дональд Трамп считает, что глава Пентагона Пит Гегсет, который недавно попал в скандал с утечкой военных данных, должен остаться в должности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По данным собеседников CNN, мнение Трампа о Гегсете резко отличается от того, как он относится к советнику по национальной безопасности Майклу Волцу после инцидента с Signal. По информации СМИ, он должен покинуть пост.

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Отмечается, что Трамп потерял доверие к Волцу еще раньше, в частности, из-за того, что тот добавил во внутренний чат чиновников журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Хотя Трамп не считал, что Хэгсет проявил благоразумие, поделившись планом военных действий в Йемене как минимум в двух групповых чатах, по словам осведомленных собеседников, он считал, что шеф Пентагона не должен быть уволен после того, как администрация потратила столько политического капитала на его утверждение.

Предыстория:

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  • Как известно, в Белом доме отрицают возможное увольнение Хэгсета после нового скандала с Signal.
  • А NBC News писало, что глава Пентагона в борьбе за сохранение своей должности на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и испытывает "неуверенность".
  • Трамп, в свою очередь, 28 апреля заявил, что, по его мнению, Хегсет сможет "взять себя в руки", намекая, что планирует оставить его на посту главы Пентагона несмотря на недавние скандалы.

Подробности читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке

ТрампСША
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