Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, которого назвали возможной заменой Майкла Волца на посту советника по нацбезопасности, не заинтересован в этой должности.
Источник: CNN и Axios со ссылкой на источники в окружении Уиткоффа, передает "Европейская правда"
Детали: Имя Уиткоффа как потенциального следующего советника Трампа по нацбезопасности ранее появилось в СМИ.
Но, по информации двух источников CNN и одного собеседника Axios, сам он сказал близким, что не хочет занимать эту должность.
В то же время, добавляет CNN, Уиткофф может согласиться в случае личной просьбы Дональда Трампа.
"Зачем ему это? Зачем обременять себя управлением межведомственной работой, вместо того чтобы заниматься тем, чем он занимается сейчас?" – сказал телеканалу один из знакомых Виткоффа.
Что предшествовало:
- В марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.
- После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.
- В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.