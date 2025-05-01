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Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 мая 2025, 21:36
Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, которого назвали возможной заменой Майкла Волца на посту советника по нацбезопасности, не заинтересован в этой должности.

Источник: CNN и Axios со ссылкой на источники в окружении Уиткоффа, передает "Европейская правда"

Детали: Имя Уиткоффа как потенциального следующего советника Трампа по нацбезопасности ранее появилось в СМИ.

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Но, по информации двух источников CNN и одного собеседника Axios, сам он сказал близким, что не хочет занимать эту должность.

В то же время, добавляет CNN, Уиткофф может согласиться в случае личной просьбы Дональда Трампа.

"Зачем ему это? Зачем обременять себя управлением межведомственной работой, вместо того чтобы заниматься тем, чем он занимается сейчас?" – сказал телеканалу один из знакомых Виткоффа.

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Что предшествовало:

  • В марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.
  • После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.
  • В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.

СШАТрамп
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