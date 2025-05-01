Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, которого назвали возможной заменой Майкла Волца на посту советника по нацбезопасности, не заинтересован в этой должности.

Источник: CNN и Axios со ссылкой на источники в окружении Уиткоффа, передает "Европейская правда"

Детали: Имя Уиткоффа как потенциального следующего советника Трампа по нацбезопасности ранее появилось в СМИ.

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Но, по информации двух источников CNN и одного собеседника Axios, сам он сказал близким, что не хочет занимать эту должность.

В то же время, добавляет CNN, Уиткофф может согласиться в случае личной просьбы Дональда Трампа.

"Зачем ему это? Зачем обременять себя управлением межведомственной работой, вместо того чтобы заниматься тем, чем он занимается сейчас?" – сказал телеканалу один из знакомых Виткоффа.

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