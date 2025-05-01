У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
Четверг, 1 мая 2025, 22:01
Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила на брифинге, что временным поверенным в делах США в Украине станет Джули Дэвис, которая сейчас является американским послом на Кипре.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Брюс заявила, что решение о назначении Дэвис временной главой посольства в Украине приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.
Реклама:
Дэвис станет временным поверенным в делах США в Киеве "в крайне важный момент, когда мы движемся к заключению мирного соглашения, чтобы остановить кровопролитие", отметила Брюс.
Она указала, что Дэвис имеет 30 лет опыта работы в дипломатической службе США и до сих пор с февраля 2023 года возглавляла посольство США на Кипре.