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У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 мая 2025, 22:01
У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
Фото: Джулия Дэйвис / X

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила на брифинге, что временным поверенным в делах США в Украине станет Джули Дэвис, которая сейчас является американским послом на Кипре.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Брюс заявила, что решение о назначении Дэвис временной главой посольства в Украине приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

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Дэвис станет временным поверенным в делах США в Киеве "в крайне важный момент, когда мы движемся к заключению мирного соглашения, чтобы остановить кровопролитие", отметила Брюс.

Она указала, что Дэвис имеет 30 лет опыта работы в дипломатической службе США и до сих пор с февраля 2023 года возглавляла посольство США на Кипре.

СШАУкраина
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