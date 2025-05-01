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Трамп анонсировал вторичные санкции против всех, кто покупает нефть у Ирана

"Европейская правда", Татьяна ОлейникЧетверг, 1 мая 2025, 22:52
Трамп анонсировал вторичные санкции против всех, кто покупает нефть у Ирана
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пригрозил вторичными санкциями против стран или компаний, которые покупают иранскую нефть.

Источник: об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Truth Social

Детали: В посте, написанном заглавными буквами, Трамп заявил, что "любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям".

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"Им будет запрещено вести любую деятельность в Соединенных Штатах Америки", – добавил президент США.

Заявление Трампа нацелено на один из основных источников доходов Ирана и знаменует эскалацию давления на Тегеран, с которым США ведут переговоры о сокращении ядерной программы.

Эти переговоры зашли в тупик после того, как ранее в четверг стало известно о переносе очередного раунда американо-иранских переговоров "по логистическим причинам".

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Администрация Трампа на переговорах требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Ранее стало известно, что представители Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами "ядерного соглашения" 2015 года, согласились на встречу с Ираном перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона.

ТрампИрансанкцииСША
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