Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Покровском и Курском направлениях

С начала суток 1 мая на фронте состоялось 140 боевых столкновений, из них 52 - на Покровском направлении и 31 - на Курщине.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики сегодня нанесли три ракетных и 78 авиационных ударов, применили пять ракет и 139 управляемых бомб, привлекли 1091 дрон-камикадзе и совершили 4193 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении агрессор совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины.

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На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего с начала суток произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня наши воины отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 52 раза атаковал в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки и Алексеевки.

На Новопавловском направлении враг совершил шесть попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя, Привольного и Свободного Поля.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Украинцы отбили все четыре атаки.

На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника.

На Курском направлении сегодня произошло 31 боестолкновение.