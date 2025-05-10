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Иран передаст России пусковые установки для своих ракет – Reuters

Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 10:45

Иран готовится в ближайшее время передать пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, которые, по словам США, Тегеран прислал России в прошлом году для использования против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности и чиновника

Детали: Издание пишет, что передача пусковых установок Fath-360 - если она состоится - поможет поддержать изнурительное наступление России на соседнюю страну и подтвердит углубление связей безопасности между Москвой и Тегераном.

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С радиусом действия 75 миль (120 км) Fath-360 предоставит российским силам новое оружие для обстрела украинских передовых подразделений, прилегающих военных объектов и населенных пунктов, находящихся вблизи границы с Россией, говорят аналитики.

США в сентябре прошлого года заявили, что Иран передал ракеты России девятью российскими судами под флагом РФ - которые были подвергнуты санкциям, - и три источника тогда сообщили Reuters, что пусковые установки не были включены.

Западные представители службы безопасности и региональный чиновник, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что передача пусковых установок Fath-360 является неизбежной.

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Они отказались предоставить дополнительные детали относительно предстоящей передачи, включая то, почему, по их мнению, пусковые установки не были доставлены вместе с ракетами.

Россия и Иран ранее отрицали, что Тегеран поставлял ракеты или любое другое вооружение для поддержки полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем представители Украины, США и Европы утверждают, что Иран предоставил России тысячи беспилотников и артиллерийских снарядов.

ИранРосcияоружиевойна
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