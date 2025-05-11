Ожидание "перемирия": Россияне запустили ударные БпЛА с севера

Несмотря на требования "коалиции решительных" и Украины о прекращении огня на 30 дней с 12 мая, российские войска в конце суток 11 мая запустили ударные БпЛА с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.

Реклама:

Впоследствии появилось предупреждение об ударных БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

В 23:29 на Полтавщине была объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

В 23:47 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

РЕКЛАМА:

Предыстория: