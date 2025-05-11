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Ожидание "перемирия": Россияне запустили ударные БпЛА с севера

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 23:35
Ожидание перемирия: Россияне запустили ударные БпЛА с севера
иллюстративное фото Getty Images

Несмотря на требования "коалиции решительных" и Украины о прекращении огня на 30 дней с 12 мая, российские войска в конце суток 11 мая запустили ударные БпЛА с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.

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Впоследствии появилось предупреждение об ударных БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

В 23:29 на Полтавщине была объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

В 23:47 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Предыстория:

  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
  • Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая. Позже он добавил, что украинские силы будут реагировать зеркально на прекращение или продолжение огня Россией с 12 мая.

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