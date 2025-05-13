"Энергоатом" сообщает, что оккупанты удерживают по меньшей мере 13 работников Запорожской АЭС.

Источник: НАЭК в Telegram

Детали: Отмечается, что с начала оккупации крупнейшей станции Европы Россия начала беспрецедентное давление на атомщиков, которые отказались переходить на сторону врага и подписывать ничтожные "контракты" с Росатомом.

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Около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар, и НАЭК "Энергоатом" заботится об их трудоустройстве в других подразделениях общества. Но известно как минимум о 13 работниках Запорожской АЭС, которых оккупанты лишили свободы на временно оккупированной территории.

Из них семерых "приговорили" к заключению, трое до сих пор находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров. Судьба еще троих остается неизвестной – они считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения Россия замучила до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука.

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Захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военную базу. В машзалах блоков стоят военные машины, хранится взрывоопасное оружие. Оборудование станции все больше деградирует, и ни о каком безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС не может быть и речи, подчеркивают в компании.

Дословно НАЭК: "Все незаконно лишенные свободы атомщики должны быть немедленно освобождены из российского плена.

Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под контроль ее законного оператора – Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента!".