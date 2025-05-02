США отправили Украине непригодные к полетам F-16 как источник запчастей – СМИ

Военно-воздушные силы США передали Украине списанные истребители F-16 для обеспечения запчастями уже предоставленных европейскими партнерами боевых самолетов.

Источник: The War Zone

Детали: По словам представителя военно-воздушных сил, "США поддержали обслуживание F-16, переданных Украине европейскими партнерами, предоставляя списанные и полностью непригодные к полетам самолеты F-16 в качестве источника запчастей".

Реклама:

Истребители F-16, обернутые термоусадочной пленкой и без ключевых компонентов - крыльев, хвостов, двигателей и носовых обтекателей – были загружены на грузовой самолет Ан-124 с регистрационным номером UR-82027, который 26 апреля отправился из международного аэропорта Тусон, штат Аризона, в польский аэропорт Жешув-Ясенка – ключевой логистический узел для передачи западной помощи Украине.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower.



“International Cargo Transporter” with Ukrainian flags.



Based out of Ukraine



Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025

РЕКЛАМА:

Как отмечает TWZ, эти корпуса поступили из так называемого "кладбища самолетов" – 309-й группы техобслуживания и регенерации авиации (AMARG), расположенной на авиабазе Дэвис-Монтен рядом с Тусоном.

В начале апреля генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием США и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил Сенату США о подготовке дополнительных F-16 для Украины, однако источников он не раскрыл.

Дословно: "В целом Украине пообещали около 85 исправных F-16, в том числе 24 – от Нидерландов, 19 – от Дании, 12 – от Норвегии (и еще 10 – как источник запчастей). Бельгия заявила о намерении передать 30 самолетов.

Стоит отметить, что часть из них не будет передана в Украину напрямую, а будет использоваться для подготовки украинских пилотов, прежде всего в Европейском учебном центре EFTC в Румынии".