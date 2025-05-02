ВСУ отбили почти 65 атак россиян на Покровском направлении и 33 раза вступали в бой на Курщине

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 199 боевых столкновений, 64 штурма россиян защитники отбили на Покровском направлении, 33 боевых столкновения произошло на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцы.

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На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Багатира и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Багатира и Шевченко.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха штурмовал укрепления наших защитников.

На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.