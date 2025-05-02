Россия за сутки потеряла 1 110 солдат и 50 артсистем
Пятница, 2 мая 2025, 08:14
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 110 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 954 300 (+1 110) человек,
- танков – 10 741 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 22 369 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 27 186 (+50) ед,
- средств ПВО – 1 152 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132) ед.
Данные уточняются.