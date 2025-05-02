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Россия за сутки потеряла 1 110 солдат и 50 артсистем

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 08:14
Россия за сутки потеряла 1 110 солдат и 50 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 110 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 954 300 (+1 110) человек,
  • танков – 10 741 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 369 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 27 186 (+50) ед,
  • средств ПВО – 1 152 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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