Оккупанты убили гражданскую женщину на Харьковщине – прокуратура

Один человек погиб и один пострадал в результате российских ударов по Харьковщине вечером 1 мая и ночью 2 мая.

Источник: Харьковская областная прокуратура и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно прокуратура: "Из-за вражеских ударов по Харьковщине один человек погиб, еще один – пострадал".

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Детали: По данным следствия, около 2:20 2 мая российский ударный беспилотник попал по селу Николаевка Первая Лозовского района. В результате атаки повреждены частные дома и разрушено хозяйственное сооружение. 61-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию.

По предварительной информации, оккупанты применили БпЛА типа "Герань-2".

1 мая ориентировочно в 18:20 россияне нанесли авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, в результате чего погибла 53-летняя женщина и повреждены частные дома.

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По предварительным данным, оккупанты использовали ФАБ-250.