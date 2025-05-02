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30 ударов ножом продавщице цветов: в Киеве пожизненное получил иностранец, признавшийся в 11 убийствах

Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 10:35
30 ударов ножом продавщице цветов: в Киеве пожизненное получил иностранец, признавшийся в 11 убийствах
обвиняемый во время следственного эксперимента. фото прокуратуры

В Киеве к пожизненному лишению свободы приговорили гражданина Узбекистана, которого задержали за убийство продавщицы цветов, а он рассказал о еще 10 убийствах.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры коллегией Голосеевского районного суда города Киева мужчина, который с февраля 2018 года по январь 2024 года убил 11 человек, а также совершил покушение на убийство, приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Обвиняемый – гражданин Узбекистана без постоянного места жительства, лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин, еще одну жертву пытался убить, но не смог довести задуманное до конца".

Детали: Мужчину задержали за то, что в январе 2024 года он зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавщице более тридцати смертельных ударов ножом. После этого он забрал ее золотые украшения и скрылся.

В совершении этого убийства мужчина признался и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях, отмечают в прокуратуре. Его жертвами были в основном люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал их. Тела убитых находили тогда, когда установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно.

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Каждую жертву обвиняемый хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы смягчат приговор, говорят в прокуратуре.

 
следственный эксперимент
фото прокуратуры

В то же время суд, оценив предоставленные доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание, предусмотренное законом – пожизненное лишение свободы. Сейчас фигурант находится под стражей.

убийствоКиев
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