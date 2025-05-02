Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN

По данным разведданных западных стран, правитель РФ Владимир Путин мог изменить на более краткосрочные свои цели в войне против Украины, сосредоточившись на уже захваченных территориях и решении экономических вопросов.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Как рассказали CNN знакомые с вопросом неназванные источники, новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США и Запада, свидетельствуют о том, что Путин, возможно, сместил свой непосредственный фокус в войне против Украины на более краткосрочные цели - укреплении своей власти на захваченной его войсками территории и стимулировании экономики РФ, которая переживает тяжелые времена.

Реклама:

"Это свидетельствует об эволюции по сравнению с недавними оценками американских и западных разведок, которые предполагали, что Путин считает, что состояние войны ему выгодно, что у него есть импульс, а также человеческие ресурсы для того, чтобы вести более длительную борьбу против шатающейся Украины и захватить всю страну", - говорится в публикации.

Два американских источника, знакомые с этим вопросом, отметили, что восприятие того, что Путин, возможно, изменил свое мышление, сыграло на руку президенту США Дональду Трампу и его переговорщикам, которые считают, что российский правитель может быть более готовым рассмотреть потенциальную мирную сделку, чем в прошлом.

Однако высокопоставленные чиновники США остаются скептически настроенными в отношении Путина и его неоднократных заявлений на переговорах о том, что он хочет мирного соглашения, даже несмотря на "щедрое" предложение США в отношении украинских территорий.

РЕКЛАМА:

В публикации также говорится, что существует распространенное мнение, что даже если Россия согласится на предложенный вариант соглашения, она может попытаться возобновить войну и пытаться захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.

"Я думаю, что он, возможно, думает - я не хочу сказать, что думает о меньшем, - но думает о том, какова разумная краткосрочная цель", - сказал CNN высокопоставленный представитель западной разведки.

Давление со стороны все более разъяренной администрации Трампа, которая угрожает новыми санкциями, а также слабость российской экономики ставят Путина в потенциально трудное положение, пишет CNN.

В то же время во время переговоров делался сильный акцент на потенциале инвестиций между США и Россией, если война закончится, - возможности, которые США назвали "историческими".

"Все это действительно зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он (Путин - ред.) мог не просто заявить о победе внутри страны, а действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, вернется к борьбе в какой-то момент позже", - сказал неназванный чиновник.

Чиновник указал на неоднократные ссылки Путина на то, откуда исторически происходит русский народ, и сказал, что правитель РФ сохраняет "долгосрочную цель" - захватить большую часть Украины, "по крайней мере те части, которые являются колыбелью русской цивилизации" в глазах Путина.

Москва готова "подыграть" США и ограничить свои непосредственные цели ради улучшения отношений с Вашингтоном, согласился высокопоставленный европейский чиновник, но "явно не отказалась от своих максималистских целей в войне".

Кремль надеется, что улучшение отношений "отвлечет внимание после тактической паузы, и тогда они смогут использовать комплекс военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения полных целей Путина в Украине и за ее пределами", - сказал чиновник.

По словам источника, знакомого с этими разговорами, ранее в этом году представители американской разведки предупреждали советников Трампа, что контроль над Украиной остается главным приоритетом Путина, и указывали, что он стремится воспользоваться любой спешкой в переговорах со стороны новой администрации.