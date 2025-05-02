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Отражение штурма РФ под Часовым Яром: ССО показали видео с нательных камер операторов

Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 11:04
Отражение штурма РФ под Часовым Яром: ССО показали видео с нательных камер операторов
иллюстративное фото 8 полка ССО

Силы специальных операций ВСУ поделились кадрами отражения штурма российских оккупантов вблизи Часового Яра Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Указано, что эти события произошли в прошлом году, но только сейчас, из соображений операционной безопасности, стало возможным обнародовать кадры с нательных камер операторов ССО.

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Отмечается, что группа 8-го полка ССО вблизи Часового Яра отразила штурм противника, а после этого операторы уничтожили еще трех оккупантов, которые успели закрепиться в подвале жилого дома.

Дословно: "Подвал стал ловушкой для врагов, противник был полностью уничтожен. Воины ССО подошли к нему вплотную и забросали термобарическими гранатами.

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На этом же направлении операторы вступили в огневой контакт с еще одной вражеской группой. В результате уничтожили нескольких оккупантов и затрофеили радиостанцию и оружие противника".

Дополнительно: Между тем 8 полк ССО продолжает сбор на наземный роботизированный комплекс "Термит". Из необходимых 850 тысяч гривен собрана половина. Приобщиться к сбору можно здесь.

ССОвойнаДонецкая область
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