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Рубио заявил, что позиции Украины и РФ еще далеки друг от друга, хотя и стали ближе

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 2 мая 2025, 11:09
Рубио заявил, что позиции Украины и РФ еще далеки друг от друга, хотя и стали ближе
Марко Рубио. фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия администрации Трампа привели к сближению позиций России и Украины, но они все еще далеки друг от друга. Он подчеркнул, что война РФ против Украины не имеет военного решения.

Источник: Рубио в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Путин не может захватить всю Украину, Украина не может оттолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году. Мы знаем, где сейчас Россия. Знаем, где Украина. Они все еще далеки друг от друга. Они ближе, но все еще далеко".

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Детали: По словам госсекретаря, в мирном процессе нужен реальный прорыв очень скоро, поскольку президент Дональд Трамп "должен будет принять решение, сколько времени он готов посвятить этому".

По его словам, в мире есть более важные вопросы для решения.

"Я не говорю, что война в Украине не важна, но то, что происходит с Китаем, более важно в долгосрочной перспективе для мира. Конечно, также ядерные амбиции Ирана... много всего происходит. Поэтому в ближайшее время должно произойти что-то для прогресса, иначе президенту придется принимать решение", – заявил Рубио.

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Что предшествовало:

  • В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.
  • А вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.

СШАроссийско-украинская война
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