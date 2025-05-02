В Украину придут дожди 

В ближайшие дни в Украине, кроме востока и юга, ожидается дождливая погода, ночью местами заморозки на почве.

Источник: Укргидроментцентр

Дословно УГМЦ: "В выходные в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, днем 4 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; 3 мая днем в северной части и в Карпатах, 4 мая в Украине, кроме юго-востока, местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с".

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Детали: 3 мая на Левобережье и в Крыму ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 15-20° тепла, на остальной территории ночью 5-11°, днем 19-24°, 4 мая в большинстве областей ночью 8-14°, днем 20-27°.

Погода 3 мая СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

В Киеве на выходных прогнозируют кратковременные дожди, в субботу ночью 6-8° тепла, днем до +22°, в воскресенье ночью +10+12°, днем до +24°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода 4 мая СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

В понедельник в Украине, кроме юго-востока, дожди, днем местами грозы; ночная температура существенно не изменится, но ожидается снижение дневной температуры до 17-23°, в западных областях до 11-16°.

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