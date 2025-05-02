В России неизвестные дроны атаковали систему космической разведки "Звезда" – ЦПД

В Ставропольском крае РФ дроны атаковали воинскую часть космической разведки, объект "Звезда", являющийся одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram

Прямая речь: "Неизвестные дроны удачно долетели до воинской части космической разведки РФ, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае".

Реклама:

Детали: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал утром 2 мая, что в регионе была объявлена "беспилотная опасность".

Коваленко рассказал, что система возникла еще в советские времена в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда" и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

По его словам, объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ.

РЕКЛАМА:

Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие).

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что на сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки для мониторинга ситуации как в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Кроме того, этот объект участвует в кибершпионаже.

Что предшествовало: Перед этим российское Минобороны заявляло, что ночью 2 мая средства ПВО якобы уничтожили 121 "украинский беспилотный" над территорией оккупированного Крыма и несколькими регионами РФ, Telegram-каналы сообщали о взрывах в ряде населенных пунктов в Крыму.