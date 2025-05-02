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В Германии ультраправую партию официально объявили экстремистской

Мария Емец, Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 12:22
В Германии ультраправую партию официально объявили экстремистской
символика партии «Альтернатива для Германии». фото Getty Images

В Германии Федеральный офис защиты конституции классифицировал всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую - что, впрочем, не означает ее запрета, а просто дает спецслужбам большие полномочия для надзора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Федеральный офис защиты конституции после многих месяцев анализа обнародовал заключение о том, что всю партию "Альтернатива для Германии" следует считать подтверждено правоэкстремистской.

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До сих пор такой статус имели только ее земельные ячейки в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт, а в целом партия имела статус подозреваемой в правом экстремизме.

Доклад включает более 1100 страниц и содержит многочисленные доказательства, которыми подкрепляют заключение.

Новая классификация "Альтернативы для Германии" расширяет полномочия соответствующих органов по надзору за деятельностью партии с помощью разведки. Это может включать в том числе прослушивание разговоров и агентурную работу.

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Решение, вероятно, активизирует дебаты о том, не следует ли запретить деятельность "Альтернативы для Германии", для чего Бундестаг, Бундесрат или правительство должны подать соответствующее обращение в Конституционный суд.

Многие политики ранее заявляли, что для них важным фактором будет классификация партии как подтвержденно правоэкстремистской.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.

Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии, которые сформируют следующее немецкое правительство, предостерегли от допуска депутатов "Альтернативы для Германии" в парламентский контрольный комитет, занимающийся надзором за спецслужбами.

Германия
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