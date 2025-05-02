Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове задержали мужчину, который поджег военную машину: проверяют связь со спецслужбами РФ

Анастасия ПроцПятница, 2 мая 2025, 12:22
В Харькове задержали мужчину, который поджег военную машину: проверяют связь со спецслужбами РФ
фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного автомобиля. Следствие расследуют причастность к поджогу российских спецслужб.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, преступление совершено в ночь на 24 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Козакевича. Отмечается, что злоумышленник умышленно поджег авто Honda Ridgeline, которое находилось на балансе одной из воинских частей и использовалось украинским военнослужащим. В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено.

Реклама:
 
фото: Харьковская областная прокуратура

По оперативной информации, мужчина действовал по указанию, полученному через мессенджер Telegram, и надеялся на денежное вознаграждение. Следствие не исключает, что канал коммуникации контролируется спецслужбами России и используется для координации диверсий в прифронтовых регионах Украины.

Правоохранители задержали фигуранта. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен.

ХарьковВооруженные силыпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нападавшей на Стерненко объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство
Контракты с заводом, который поставлял бракованные мины, не будут прекращать – АОЗ
Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN
30 ударов ножом продавщице цветов: в Киеве пожизненное получил иностранец, признавшийся в 11 убийствах
В Монако задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева
Трамп объявил в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне
Все новости...
Харьков
Российские БпЛА атакуют Харьков: есть попадания
Полиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК
Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БпЛА на Харьков
Последние новости
12:52
В новых аккаунтах Microsoft вместо паролей будут ключи доступа
12:51
"Генерация Ника": объявили финалистов премии имени погибшей художницы Кожушко
12:39
Налоговая начала присылать бизнесу письма с предупреждениями
12:38
В Британии приостановили работу двух украинских обществ из-за закупки дронов
12:37
Нападавшей на Стерненко объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство
12:33
фотоФанаты испанского футбольного клуба пронесли на матч еврокубков флаги СССР и террористов "ДНР"
12:26
Контракты с заводом, который поставлял бракованные мины, не будут прекращать – АОЗ
12:22
фотоВ Харькове задержали мужчину, который поджег военную машину: проверяют связь со спецслужбами РФ
12:22
В Германии ультраправую партию официально объявили экстремистской
12:17
В России неизвестные дроны атаковали систему космической разведки "Звезда" – ЦПД
Все новости...
Реклама:
Реклама: