В Харькове задержали мужчину, который поджег военную машину: проверяют связь со спецслужбами РФ

В Харькове правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного автомобиля. Следствие расследуют причастность к поджогу российских спецслужб.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, преступление совершено в ночь на 24 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Козакевича. Отмечается, что злоумышленник умышленно поджег авто Honda Ridgeline, которое находилось на балансе одной из воинских частей и использовалось украинским военнослужащим. В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено.

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фото: Харьковская областная прокуратура

По оперативной информации, мужчина действовал по указанию, полученному через мессенджер Telegram, и надеялся на денежное вознаграждение. Следствие не исключает, что канал коммуникации контролируется спецслужбами России и используется для координации диверсий в прифронтовых регионах Украины.

Правоохранители задержали фигуранта. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен.