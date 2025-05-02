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Власти решили принудительно эвакуировать детей из 2 сел в Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 13:44
Власти решили принудительно эвакуировать детей из 2 сел в Донецкой области
Села Шахово и Торецкое (обозначены домиком) на карте deepstatemap.live

Руководство Донецкой области приняло решение о принудительной эвакуации всех детей из сел Шахово и Торецкое, которые расположены в 15-20 км от линии боевого соприкосновения.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "В двух селах Шаховской общины начинаем принудительную эвакуацию детей с родителями или законными представителями. Речь идет о селах Шахово и Торецкое".

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Детали: Он уточнил, что такое решение приняли 2 мая. Всего в этих населенных пунктах проживает около 80 детей.

"Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОВА как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – заявил Филашкин.

Он также в очередной раз призвал всех людей выезжать из опасных регионов, "пока это еще возможно".

Донецкая областьэвакуациядети
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