Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для его страны, поскольку угрожает венгерской экономике и назвал значительной проблемой то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Источник: Орбан в эфире радио Kossuth, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet

Детали: По словам Орбана, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за три года из-за войны. По словам премьер-министра, страна не имела бы таких экономических проблем, если бы деньги, присланные Украине, были в европейской экономике.

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Прямая речь: "Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов. Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить и дома. Они везут деньги, в том числе и наши, в Украину на тачках".

Детали: Он напомнил, что в Еврокомиссии объявили о намерениях принять Украину в ЕС до 2030 года.

"Европейская народная партия, материнская партия "Тисы", хочет ввести Украину в ЕС, что разрушит венгерскую экономику", – подчеркнул он, имея в виду политсилу своего главного политического соперника Петера Мадяра.

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Виктор Орбан призвал всех высказать свое мнение о вступлении Украины в ЕС и принять участие в опросе о членстве Украины, организованном его правительством.

"В Брюсселе считают, что для финансирования Украины нужно взять огромный совместный кредит, потому что лидеры ЕС знают, что самостоятельно не в состоянии поддержать Украину", – пояснил премьер-министр. Он подчеркнул, что сейчас необходимо не допустить погружения Европы в долги.

"Есть страны, крупные компании которых уже работают в Украине, и большая часть денег попадет именно этим компаниям", – обратил внимание он. Орбан напомнил, что когда Венгрия вступила в ЕС, часть денег, принадлежавших стране, ушла иностранным компаниям.

"Если бы это было выгодно венграм, они бы поддержали членство Украины, но наша страна заплатила бы за вступление Украины дополнительную цену", – указал Орбан.

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