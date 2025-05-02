Минобороны в апреле допустило к эксплуатации в войсках более 120 новых образцов вооружения

В апреле 2025 года украинское оборонное ведомство утвердило к эксплуатации в армии более 120 новых образцов вооружения и техники, больше 85% из которых произведены на отечественных предприятиях.

Источник: Министерство обороны Украины

Подробности: Как сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, большинство новинок – украинского производства. С начала 2025 года уже кодифицировано более 400 новых единиц отечественного оружия и техники.

Реклама:

Среди новых образцов – беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, современные системы связи, роботизированные платформы и автомобили.

В частности, в арсенал армии были допущены более 40 новых беспилотников с управлением через оптоволокно.

Прямая речь Валерия Чуркина: "Того, что у нас сегодня есть в арсенале, недостаточно. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше инвестировать в технологическое вооружение. Каждый ВОП мы должны максимально усилить беспилотными системами".

РЕКЛАМА:

Предыстория: