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Апрель в Харькове стал рекордным по масштабам разрушений от обстрелов России – мэр

Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 14:12
Апрель в Харькове стал рекордным по масштабам разрушений от обстрелов России – мэр
разрушения в Харькове. фото из ТГ Терехова

В течение апреля в результате российских ударов в Харькове повреждения получили 533 здания, выбито более 10,5 тысячи стекол.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях

Прямая речь: "Я уже отмечал, что в прошлом месяце наш город пережил самые массированные удары с начала полномасштабного вторжения. Но, к сожалению, апрель был рекордным не только по количеству обстрелов, но и по масштабам разрушений".

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Детали: По данным главы города, от прямых попаданий и взрывных волн повреждены 533 здания. Это сотни разрушенных крыш, поврежденных фасадов, разбитых окон.

Окон выбито 10 533 – в квартирах, на балконах, в подъездах.

Это – невиданный объем, отмечает Терехов. Властям удалось временно закрыть более 90% – 9830 окон. Но полного остекления пока нет.

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Прямая речь: "А зима ближе, чем кажется. Поэтому сейчас это наш главный вызов. Мы сосредоточили все силы: сотрудничаем с фондами, помогаем людям оформлять заявки на государственную компенсацию. Делаем все, чтобы успеть.

Отдельный фронт – кровли. Повреждены 147 крыш, 109 из них отремонтированы. Работы много, но не останавливаемся".

Харьковвойна
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