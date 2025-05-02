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В Харькове разоблачили "волонтёра", который собирал донаты для ВСУ, но тратил их на себя

Украинская правдаПятница, 2 мая 2025, 15:14
В Харькове разоблачили волонтёра, который собирал донаты для ВСУ, но тратил их на себя
Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили 31-летнего мужчину, который под видом сбора средств для украинских военных обманывал граждан.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Следствие уже установило по меньшей мере 30 фактов получения денег от граждан из разных уголков страны. Каждый человек перечислял донат в размере 3-4 тысяч гривен".

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Подробности: По данным следствия, 31-летний харьковчанин создал фейковый аккаунт в Facebook на имя Олега Решетняка, где регулярно публиковал объявления о сборе средств на нужды ВСУ – однако указывал свои личные банковские реквизиты.

 
Харьковская областная прокуратура

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, мошенник не использовал SIM-карту, выходил в интернет через Wi-Fi и общался с людьми от имени вымышленного лица. Полученные деньги мужчина тратил на собственные нужды.

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве, совершённом повторно (ст. 190 УК Украины).

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Предыстория:

Харьковмошенничество
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