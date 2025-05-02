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Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені

Анастасия ПроцПятница, 2 мая 2025, 15:35
Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені
фото: Донецкая ОВА

Унаслідок ворожих атак по Донецькій області 2 травня загинула 66-річна жінка, ще троє людей отримали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що близько полудня ворожа авіабомба влучила в населений пункт Клинове Костянтинівської громади, внаслідок чого загинула 66-річна жінка, а також було пошкоджено житловий будинок.

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Також росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку. Внаслідок обстрілу поранення зазнали двоє людей, зруйновано житловий будинок, магазин, кав’ярню, аптеку, два промислових приміщення та чотири об’єкти критичної інфраструктури.

Ще окупанти поранили одну людину під час обстрілу Покровська.

Місцева влада закликає жителів регіону не зволікати з евакуацією.

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Пряма мова: "Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!"

Что предшествовало:

  • 2 мая руководство Донецкой области приняло решение о принудительной эвакуации всех детей из сел Шахово и Торецкое, которые расположены в 15-20 км от линии боевого соприкосновения.

Донецкая областьжертвы
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