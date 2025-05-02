Стерненко рассказал детали нападения на него: госохрана, бронированное авто и две дырки в джинсах

Активист и волонтер Сергей Стерненко рассказал, что во время покушения на него имел собственного и государственного охранника, который фактически и спас его. После ранения Стерненко дал указание водителю бронированного авто ехать в больницу и наложил себе турникет.

Источник: Стерненко в видео на Youtube

Прямая речь: "После 2018 года я серьезно пересмотрел свои меры безопасности. До меня дошло, что необходимо иметь или охрану, или друзей, которые постоянно будут с тобой находиться и ходить...

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Я сделал выводы после убийства Демьяна Ганула. Мы арендовали бронированную машину. Вчера она была на видео.

Мне также была предоставлена государственная охрана. Вчера меня охраняла смешанная группа. Первый человек, который выходил на видео, это был мой охранник, за ним шел я и третий был "альфовец". И вот "альфовец" фактически спас мне жизнь, потому что, когда эта мразь начала стрелять, он выбил у нее из рук пистолет, повалил ее на землю, задержал, скрутил.

Я, получив ранение, залез в машину и дал указание водителю срочно ехать в больницу. Наложил себе турникет. Я получил ранение в правое бедро. Пуля ничего серьезного не задела. Не задела крупные сосуды, кость. Немножечко зацепило мышцу и мягкие ткани, то есть это фактически царапина от пули. Две дырки в джинсах".

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Детали: Он рассказал, что злоумышленница осуществила по меньшей мере три выстрела. Его охраннику пуля залетела в кофту, однако он не пострадал. В машине было прострелено два колеса, еще одна пуля осталась в водительской двери.

Активист добавил, что он достаточно зарабатывает, чтобы арендовать или даже приобрести подобную бронированную машину. Стерненко отметил, что в будущем также будет арендовать бронированные автомобили, потому что "лучше быть живым подонком и не нравиться определенным существам".

Стерненко считает, что за покушением на него стоят российские спецслужбы. По его словам, нападавшая сначала признала, что совершила преступление и ее завербовали российские спецслужбы, хотя потом на суде женщина заявила, что задачу ей ставили якобы "СБУшники". Она заявила, что ей обещали пересадку почек за убийство Стерненко.

Активист считает, что женщина осознавала, что ей ставят задачу именно россияне.

Он добавил, что россияне хотели убить его ближе к годовщине событий 2 мая в Одессе в 2014 году, чтобы выдать это убийство за "месть".

Женщина, которая напала на Стерненко, арендовала квартиру в доме, в котором он живет.

Предыстория: