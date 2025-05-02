Bloomberg: Трампу предложили варианты усиления экономического давления на Россию

Издание Bloomberg узнало, что американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.

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По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.

Напомним:

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