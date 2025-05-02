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Bloomberg: Трампу предложили варианты усиления экономического давления на Россию

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 2 мая 2025, 16:53
Bloomberg: Трампу предложили варианты усиления экономического давления на Россию
фото: Getty Images

Издание Bloomberg узнало, что американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.

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По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.

Напомним:

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  • После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.
  • 1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией "очень большая пропасть" в том, как они видят завершение войны, и поэтому администрация американского президента будет работать, чтобы "попытаться сблизить эти стороны".
  • Также в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.

СШАТрамп
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