Bloomberg: Трампу предложили варианты усиления экономического давления на Россию
Издание Bloomberg узнало, что американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.
По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.
В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.
Напомним:
- После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.
- 1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией "очень большая пропасть" в том, как они видят завершение войны, и поэтому администрация американского президента будет работать, чтобы "попытаться сблизить эти стороны".
- Также в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.