Reuters: ООН планирует масштабную реформу из-за нехватки финансирования

Организация Объединённых Наций рассматривает возможность значительной реформы своей структуры из-за острого финансового кризиса: от слияния агентств до перевода персонала из дорогих городов в менее затратные, а также объединения офисов в Риме.

Источник: внутренний меморандум, оказавшийся в распоряжении Reuters.

Детали: По данным источников, документ объёмом в шесть страниц с грифом "совершенно секретно" подготовила специальная рабочая группа, созданная Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в марте 2025 года. В нём идёт речь о слиянии десятков агентств в четыре ключевых направления: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.

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Среди предложений – объединение операционных подразделений Всемирной продовольственной программы, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Агентства ООН по делам беженцев в единую гуманитарную структуру.

Дословно: "Сейчас ООН сталкивается с одним из самых серьёзных финансовых кризисов за всю 80-летнюю историю. В начале года США, крупнейший донор ООН, задолжали около 1,5 миллиарда долларов по регулярному бюджету и ещё 1,2 миллиарда долларов по миротворческим операциям".

Детали: Указывается, что дефицит бюджета уже имеет ощутимые последствия: гуманитарное управление ООН сократило 20% персонала, ЮНИСЕФ ожидает уменьшения бюджета на 20%, а миграционное агентство – на 30%, что может привести к потере 6000 рабочих мест.

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В документе подчёркивается "дублирование мандатов", "неэффективное использование ресурсов" и "раздутость управленческого состава", усугубляемая ростом количества миссий без чётких стратегий завершения.

Ожидается, что до 16 мая руководители структур ООН предоставят список должностей, которые можно перевести за пределы Нью-Йорка или Женевы.

Предыстория: