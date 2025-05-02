Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подозреваемый в издевательствах над военными в 211-й бригаде скрывается в Молдове - ГБР

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинПятница, 2 мая 2025, 17:31
Подозреваемый в издевательствах над военными в 211-й бригаде скрывается в Молдове - ГБР
Владислав Пастух. Фото: УП

Подозреваемый в издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ Владислав Пастух скрывается в Молдове. В конце 2024 года Украина направила ходатайство о его экстрадиции.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно из ответа на запрос: "28 декабря 2024 подозреваемого Пастуха В.В. объявлен в государственный и международный розыск. 30.12.2024 направлено ходатайство о выдаче (экстрадиции) Пастуха В.В. из Республики Молдова. 02.01.2025 в производстве принято решение о приостановлении на основании пункта 2 части первой статьи 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (объявлен в розыск подозреваемого)".

Реклама:
 
Ответ ГБР на запрос УП

Детали: Следователи ГБР 26 декабря 2024 года сообщили Пастуху о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч.5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

28 декабря Государственное бюро расследований изменило ранее сообщенное подозрение и объявило о новом - в пытках (ч.1 и ч.2 статьи 127 УК) и незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.2 статьи 146 УК).

Предыстория:

РЕКЛАМА:

армияГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Азербайджане обвинили Россию в массированной кибератаке
Стерненко рассказал детали нападения на него: госохрана, бронированное авто и две дырки в джинсах
Сибига назвал красные линии Украины в переговорах о мире, среди них – стремление в НАТО
Напавшую на Стерненко арестовали: на суде она сказала, что влюбилась в вербовщика "из СБУ"
Контракты с заводом, который поставлял бракованные мины, не будут прекращать – АОЗ
Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN
Все новости...
армия
Минобороны реорганизует Государственного оператора тыла для объединения с АОЗ
Конопля с позывным "Трава". Как парамедик бригады морской пехоты поверил в собственную удачу
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
Последние новости
20:05
После 10 лет работы львовский арт-центр "Фабрика Повидла" покидает его директор
19:31
Выведывали данные, притворяясь зоозащитниками: в Харьковской области судили супругов за государственную измену
19:28
Трамп считает, что демократов, продвигающих его импичмент, нужно исключить из Конгресса
19:26
Сумского коммунальщика подозревают в миллионных растратах на ремонте дорог
19:07
"Остаточный контингент": омбудсмен рассказал, сколько школьников в Украине учатся на русском языке
19:01
боксНевероятный ажиотаж: на бой Усик – Дюбуа за три дня купили более 65 тысяч билетов
18:56
фотоВ Одессе мужчина с ножами набросился на полицейских
18:54
Литература из "ДНР": Регулятор запретит производить книги издательству "Кредо"
18:48
В параде ко дню рождения Трампа могут принять участие авиация и 6600 военных – СМИ
18:45
На Днепропетровщине из-за российских ударов пострадали четыре человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: