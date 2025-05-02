Подозреваемый в издевательствах над военными в 211-й бригаде скрывается в Молдове - ГБР

Подозреваемый в издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ Владислав Пастух скрывается в Молдове. В конце 2024 года Украина направила ходатайство о его экстрадиции.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно из ответа на запрос: "28 декабря 2024 подозреваемого Пастуха В.В. объявлен в государственный и международный розыск. 30.12.2024 направлено ходатайство о выдаче (экстрадиции) Пастуха В.В. из Республики Молдова. 02.01.2025 в производстве принято решение о приостановлении на основании пункта 2 части первой статьи 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (объявлен в розыск подозреваемого)".

Реклама:

Ответ ГБР на запрос УП

Детали: Следователи ГБР 26 декабря 2024 года сообщили Пастуху о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч.5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

28 декабря Государственное бюро расследований изменило ранее сообщенное подозрение и объявило о новом - в пытках (ч.1 и ч.2 статьи 127 УК) и незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.2 статьи 146 УК).

Предыстория:

РЕКЛАМА: