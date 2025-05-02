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В Азербайджане обвинили Россию в массированной кибератаке

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 2 мая 2025, 17:40
В Азербайджане обвинили Россию в массированной кибератаке

Председатель комиссии по противодействию гибридным угрозам парламента Азербайджана Рамид Намазов утверждает, что за кибератакой на страну в феврале 2025 года стояла Россия.

Источник: Рамид Намазов на общественных слушаниях 2 мая, которого цитирует государственное агентство Азербайджана АПА, "Европейская правда"

Детали: По словам Намазова, проверка установила, что кибератака 20 февраля против азербайджанских СМИ была осуществлена группой APT29, известной также как Cozy Bear – ее связывают с российской военной разведкой.

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"Деятельность APT29, которая занимается кибершпионажем, в основном направлена против государственных структур, иностранных дипломатических представительств, а также секторов политики, обороны, энергетики, СМИ и других критических сфер", – перечислил депутат.

По его словам, злоумышленники проникли в сети азербайджанских медиасистем заранее.

Депутат утверждает, что причиной кибератаки стало решение властей Азербайджана 3 февраля закрыть "Русский дом" в Баку из-за нарушения законодательства, а также возможное закрытие азербайджанского филиала радио Sputnik.

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"Именно из-за этих процессов произошел этот политически мотивированный инцидент кибервмешательства", – заявил Намазов.

Отметим, что напряженность в российско-азербайджанских отношениях тогда совпала со сбиванием рейса "Азербайджанских авиалиний" в декабре 2024 года недалеко от Грозного.

У Азербайджана, по данным СМИ, есть доказательства, что самолет, разбившийся в декабре после перенаправления из России в Казахстан, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

АзербайджанРосcиякибербезопасность
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