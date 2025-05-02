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У Трампа не знают, как дальше вести себя с РФ после сделки с Украиной – СМИ

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 2 мая 2025, 18:01

В Белом доме пока не знают, как дальше поступать с Россией на фоне заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Источник: Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом обсуждений, "Европейская правда"

Детали: Несмотря на то, что в четверг, 1 мая, чиновники администрации американского президента Дональда Трампа публично назвали соглашение важным достижением, в самом Белом доме нет единства относительно следующих шагов, рассказали собеседники.

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По их словам, среди возможных действий – жесткие решения, в частности усиление давления на Кремль, на что Трамп до сих пор не решался.

"Новые санкции – это следующий шаг в усилении давления. Если президент решит двигаться по этому пути", – сказал один из них.

Представитель Министерства финансов США, который согласился комментировать соглашение анонимно, заявил, что рост экономического интереса США к Украине "демонстрирует решимость поддерживать ее долгосрочное будущее".

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30 апреля Украина и США заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

2 мая СМИ писали, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

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российско-украинская войнаСШАТрампУкраина
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