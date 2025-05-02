Издевательства над военными и вымогательство в 211-й бригаде: комбриг Побережнюк до сих пор находится под стражей

Бывший командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк, который не реагировал на факты издевательства над подчиненными военнослужащими, находится под стражей с конца декабря 2024 года.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Детали: Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту не направления военными должностными лицами 211-й понтонно-мостовой бригады сообщения в правоохранительные органы о подчиненном Владиславе Пастухе, который издевался над бойцами.

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Дословно из ответа на запрос: "В настоящее время в отношении Побережнюка А.В. применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 12 миллионов гривен, который последним не внесен, а затем последний находится в месте временного содержания для военнослужащих".

Ответ ГБР на запрос УП

Предыстория:

16 декабря 2024 года "Украинская правда" обнародовала расследование об издевательствах над военными, вымогательстве и коррупции в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

17 декабря сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Командиру этой части Олегу Побережнюку сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

19 декабря Тернопольский суд отправил Побережнюка под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн. На следующий день он внес определенный залог и вышел из-под стражи.

Работники Государственного бюро расследований 29 декабря задержали и сообщили о подозрении в бездействии военной власти комбригу, который не реагировал на факты издевательства над подчиненными военнослужащими.

30 декабря Печерский райсуд Киева отправил Побережнюка под стражу с возможность внести залог в размере более 12 миллионов гривен.

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