На Днепропетровщине из-за российских ударов пострадали четыре человека

Российские войска 2 мая обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и дронами камикадзе, четыре человека пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По Никопольщине враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Громко было в райцентре, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

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Четыре человека пострадали. Из-за сильного стресса медицинская помощь понадобилась целой семье. Мальчику, которому нет и трех лет, и его родителям. Еще одна пострадавшая – 42-летняя женщина. У нее осколочное поражение и акубаротравма. Все восстанавливаться будут дома".

Детали: Также в районе произошло несколько пожаров – горело здание, которое не эксплуатируется, сухая трава, загорелось и на территории частного домовладения. Повреждены 4 дома, админздание, инфраструктура, линия электропередач.

По Синельниковщине агрессор ударил КАБами, попав по Новопавловской громаде. Разрушено здание учебного заведения, которое не эксплуатировалось.