В параде ко дню рождения Трампа могут принять участие авиация и 6600 военных – СМИ
Армия США планирует привлечь к параду в честь дня рождения президента Дональда Трампа более 6600 военных, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских лиц.
Источник: агентство AP, "Европейская правда"
Детали: Документы по планированию, полученные AP, датированы 29 и 30 апреля и не были обнародованы.
В них представлен план армии по проведению давно запланированного мероприятия в честь 250-летия американской армии и недавно добавленного элемента – большого военного парада, о котором Трамп давно мечтал, но проведение которого до сих пор обсуждается.
Годовщина создания армии США как раз совпадает с 79-летием Трампа, которое он отмечает 14 июня.
Хотя в документах не указаны какие-либо оценки стоимости, проведение парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов.
Расходы будут включать переброску военных транспортных средств, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также обеспечение питанием и размещением тысяч военнослужащих.
На вопрос о планах относительно парада, представитель армии Стив Уоррен ответил в четверг, что окончательное решение еще не принято.
Первоначальные планы армии по празднованию не включали парад, но в прошлом месяце официальные лица подтвердили, что армия начала обсуждение возможности его проведения.
Согласно планам, в параде примут участие солдаты из как минимум 11 корпусов и дивизий со всей страны. Среди них могут быть батальон Stryker с двумя ротами боевых машин Stryker, танковый батальон, пехотный батальон с машинами Bradley, артиллерийские машины Paladin, гаубицы и пехотные машины.
Также планируется участие семи армейских оркестров. Документы предполагают, что среди гражданских участников будут исторические автомобили и самолеты, два оркестра, а также ветераны, военные училища и организации реконструкторов.
Согласно плану, парад будет классифицирован как национальное мероприятие с особыми мерами безопасности, и соответствующий запрос был подан Службой национальных парков, и он находится на рассмотрении.
В апреле стало известно, что администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.
Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.
Но парад отменили из-за стоимости (92 миллиона долларов) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.