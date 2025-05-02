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В Одессе мужчина с ножами набросился на полицейских

Алена МазуренкоПятница, 2 мая 2025, 18:56

В Одессе на Куликовом поле мужчина с двумя ножами набросился на правоохранителей, чтобы остановить злоумышленника один из полицейских применил табельное оружие. И нападавшего, и полицейских госпитализировали с ранениями.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области, "Думская"

Дословно: "Мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

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С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован".

Детали: Также сообщается, что в результате полученных ножевых ранений госпитализированы полицейские.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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В ЕРДР внесли сведения по статье 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Местное издание сообщает, что нападавшему прострелили ноги.

 

Одессанападениеполиция
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