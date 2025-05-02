СМИ: Рютте предлагает новую формулу расходов в НАТО, чтобы удовлетворить Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны, которая позволит странам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа о расходах на уровне 5% ВВП.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с этой идеей, "Европейская правда"

Детали: Рютте предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование Трампа о 5%-м целевом показателе.

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Агентство пишет, что понятие "широкие расходы на оборону" еще должно быть согласовано. Собеседники утверждают, что это может включать расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.

На вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение, пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не ответила прямо. Она сказала, что Рютте "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в сфере потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения нагрузки между союзниками".

"Это, вероятно, будет предполагать не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные сферы, такие как инфраструктура и устойчивость", – отметила Гарт в электронном письме.

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Также она добавила, что Рютте работает в тесном консультации с союзниками над подготовкой решений по этому вопросу для саммита в Гааге.

В этом контексте стоит отметить, что новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер якобы заявил немецкой стороне, что американский президент может проигнорировать нынешний саммит Альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону.

Как известно, США после прихода к власти Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

В то же время в начале апреля польская сторона говорила, что якобы получила подтверждение от Дональда Трампа о его участии в саммите в июне 2025 года.

Также ожидается, что саммит Альянса может посетить президент Украины Владимир Зеленский.