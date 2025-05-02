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В МИД прокомментировали заявления США об изменении подхода к попыткам остановить войну РФ

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 2 мая 2025, 20:39

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telegram МИД

Детали: Тихий заявил, что на фоне заявлений США он связался с пресс-секретарем Государственного департамента Тэмми Брюс.

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"Мы подтвердили, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника", – отметил он.

Представитель МИД заверил, что это была не новая позиция Соединенных Штатов Америки, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США Марко Рубио.

Напомним, 29 апреля Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

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Перед этим он заявил, что текущая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

переговорыСШАроссийско-украинская война
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