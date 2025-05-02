Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 2 мая 2025, 21:09
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА

В Польше демонтировали провокационную табличку на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь возле польско-украинской границы.

Источник: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, "Европейская правда"

Детали: 28 апреля реставратор памятников культуры Подкарпатского воеводства издал приказ об устранении провокационной таблички.

Реклама:

"Действия были выполнены в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований охраны культурного наследия", – сообщили в министерстве.

Как отмечается, ранее полицией Польши было открыто уголовное производство по признакам преступления по статье о надругательстве над памятником или другим общественным местом, установленным для чествования исторического события или чествования личности, а также по статье об уничтожении чужого имущества.

Речь идет о памятнике в честь бойцов Украинской повстанческой армии, погибших в бою с подразделениями НКВД, который расположен на холме в Монастыре в гмине Горинец-Здруй. Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался повреждениям.

РЕКЛАМА:

Несколько дней назад на могиле появилась табличка с надписью:

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не воздай им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли".

В Министерстве иностранных дел убеждены, что цель размещения провокационной таблички на братской могиле воинов УПА в Польше – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти.

ПольшаУПАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики
На Бали произошел блэкаут
Трамп считает, что демократов, продвигающих его импичмент, нужно исключить из Конгресса
фотоВ Одессе мужчина с ножами набросился на полицейских
"Укрзализныця" получила плацкартные вагоны новой модели впервые за последние 34 года
Все новости...
Польша
Кандидат в президенты Польши похвастался разговором с Трампом
Туск стремится превратить Польшу в "региональную силу"
В Польше антиукраинский кандидат в президенты сорвал с мэрии флаг Украины
Последние новости
21:58
РФ запустила по Харькову беспилотники: 6 человек пострадали
21:54
футболПолтавская "Ворскла" получила второй трансферный бан от ФИФА
21:52
Полиция считает наезд автомобиля на людей в Штутгарте несчастным случаем
21:51
Хорошо сохраняется на протяжении веков: ученые разгадали тайну мумии из австрийской деревни
21:50
На Херсонщине из-за подрыва на мине погиб мужчина
21:39
Зеленский о задержании Богуслаева: За границей они не спрячутся
21:17
фотоВ немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
21:09
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
21:09
Можно ли точно подсчитать калорийность рациона по данным этикеток? Объясняет диетолог
21:07
Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: