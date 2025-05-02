Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о задержании Богуслаева: За границей они не спрячутся

Татьяна ОлейникПятница, 2 мая 2025, 21:39
Зеленский о задержании Богуслаева: За границей они не спрячутся
Владимир Зеленский. Фото - Getty images

В вечернем обращении 2 мая президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева – Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И отдельно сегодня я хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию.

Реклама:

В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально".

Что предшествовало

  • 2 мая результате совместной работы следственной группы Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и правоохранительных органов стран-партнеров в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева – Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.
  • По данным правоохранителей, в течение 2016-2025 годов сын экс-президента АО "Мотор Сич" в том числе на территории Франции и Монако легализировал полученные преступным путем средства на сумму более 650 млн долларов США.
  • В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ. 
  • Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения он отвергает.

Читайте также: Неприкосновенный "дед" и его детище. Как Богуслаев и "Мотор Сич" работали на Россию

РЕКЛАМА:

О "батальоне Монако" смотрите подробнее в расследованиях "Украинской правды"

ЗеленскийБогуслаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики
На Бали произошел блэкаут
Трамп считает, что демократов, продвигающих его импичмент, нужно исключить из Конгресса
фотоВ Одессе мужчина с ножами набросился на полицейских
"Укрзализныця" получила плацкартные вагоны новой модели впервые за последние 34 года
Все новости...
Зеленский
Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом в Ватикане соглашение о недрах
Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 
Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и еще десятков людей
Последние новости
21:58
РФ запустила по Харькову беспилотники: 6 человек пострадали
21:54
футболПолтавская "Ворскла" получила второй трансферный бан от ФИФА
21:52
Полиция считает наезд автомобиля на людей в Штутгарте несчастным случаем
21:51
Хорошо сохраняется на протяжении веков: ученые разгадали тайну мумии из австрийской деревни
21:50
На Херсонщине из-за подрыва на мине погиб мужчина
21:39
Зеленский о задержании Богуслаева: За границей они не спрячутся
21:17
фотоВ немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
21:09
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
21:09
Можно ли точно подсчитать калорийность рациона по данным этикеток? Объясняет диетолог
21:07
Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: