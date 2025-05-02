Зеленский о задержании Богуслаева: За границей они не спрячутся

В вечернем обращении 2 мая президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева – Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И отдельно сегодня я хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в Россию.

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В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально".

Что предшествовало:

2 мая результате совместной работы следственной группы Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и правоохранительных органов стран-партнеров в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева – Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.

По данным правоохранителей, в течение 2016-2025 годов сын экс-президента АО "Мотор Сич" в том числе на территории Франции и Монако легализировал полученные преступным путем средства на сумму более 650 млн долларов США.

В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ.

Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения он отвергает.

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