Госдеп США поддержал продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 вместе на сумму $310 млн.

Источник: Reuters, Управление военного сотрудничества министерства обороны США

Детали: Отмечается, что среди основных подрядчиков – компании Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR.

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В частности, в пакете поддержки речь идет о:

модификации и модернизации самолетов;

обучении персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и обеспечению боеготовности;

запасных частях, расходных материалах, поддержке ремонта и возврата;

наземном оборудовании;

поставках и поддержке секретного и несекретного программного обеспечения;

исследованиях и обзорах;

инженерно-технических и материально-технических услугах, которые будут предоставляться правительством США и подрядчиком.

Общая стоимость оценивается в $310,5 млн.

"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную подготовку пилотов и повысив оперативную совместимость с Соединенными Штатами благодаря всесторонней подготовке у Воздушных сил США", – говорится в заявлении.