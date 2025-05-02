Госдеп США поддержал продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн
Пятница, 2 мая 2025, 23:31
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 вместе на сумму $310 млн.
Источник: Reuters, Управление военного сотрудничества министерства обороны США
Детали: Отмечается, что среди основных подрядчиков – компании Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR.
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В частности, в пакете поддержки речь идет о:
- модификации и модернизации самолетов;
- обучении персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и обеспечению боеготовности;
- запасных частях, расходных материалах, поддержке ремонта и возврата;
- наземном оборудовании;
- поставках и поддержке секретного и несекретного программного обеспечения;
- исследованиях и обзорах;
- инженерно-технических и материально-технических услугах, которые будут предоставляться правительством США и подрядчиком.
Общая стоимость оценивается в $310,5 млн.
"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную подготовку пилотов и повысив оперативную совместимость с Соединенными Штатами благодаря всесторонней подготовке у Воздушных сил США", – говорится в заявлении.