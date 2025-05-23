Киев и область атакуют российские БпЛА: есть пострадавшие

Вечером 23 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников, в Киевской области есть пострадавшие.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 22:00 в столице объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге города.

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Мэр сообщил, что в городе работают силы ПВО.

По данным КГВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков повреждены 4 авто и окна здания, обошлось без пострадавших.

Обновлено: Впоследствии Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.

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Также повреждены частный дом и автомобиль.

После полуночи 24 мая Кличко сообщил о 20 вражеских БпЛА, направляющихся на Киев.

Прямая речь Кличко: "Более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев из из трех разных направлений. Броварской, Вышгородский, Бориспольский районы".

Детали: В 00:41 Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.