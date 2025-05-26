На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника ТЦК

В Черниговской области полиция задержала мужчину по подозрению в нападении с ножом на работника ТЦК.

Источник: Национальная полиция Черниговской области

Дословно: "25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в больницу, злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Дословно: "Следователь полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны расследует уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается".