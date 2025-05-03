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Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 00:12
фото: ГСЧС

В ночь на 3 мая Спасатели показали последствия массированного удара по Харькову в пятницу вечером, отметив, что в разных районах города зафиксировали 10 пожаров.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В результате попаданий и падения обломков зафиксировано 10 пожаров в разных районах города: Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском".

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фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что горели частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

 
фото: ГСЧС

Пострадали более 40 человек, среди них - ребенок в возрасте 11 лет.

Что предшествовало: Вечером пятницы российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в разных районах города прогремели взрывы, 46 человек пострадали.

ХарьковГСЧСроссийско-украинская войнабеспилотники
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