В ночь на 3 мая Спасатели показали последствия массированного удара по Харькову в пятницу вечером, отметив, что в разных районах города зафиксировали 10 пожаров.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В результате попаданий и падения обломков зафиксировано 10 пожаров в разных районах города: Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском".

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что горели частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

фото: ГСЧС

Пострадали более 40 человек, среди них - ребенок в возрасте 11 лет.

Рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/DopcwqOqAW РЕКЛАМА: May 2, 2025

Что предшествовало: Вечером пятницы российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в разных районах города прогремели взрывы, 46 человек пострадали.