Администрация Трампа планирует сократить штат ЦРУ и других разведок – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительные сокращения персонала в Центральном разведывательном управлении и других основных разведывательных структурах США.

Источник: Washington Post со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, ЦРУ планирует сократить 1200 должностей, а также тысячи должностей в других частях разведывательного сообщества США.

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ЦРУ публично не разглашает численность своих сотрудников, но считается, что она составляет около 22 000 человек. Пока непонятно, какие именно подразделения шпионского ведомства пострадают больше всего. Сокращение происходит в то время, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал направить больше ресурсов управления на Китай и на борьбу с картелями, занимающимися контрабандой фентанила и других синтетических наркотиков в США.

Сокращение персонала будет происходить в течение нескольких лет и будет частично осуществлено за счет уменьшения количества наемных работников. Непосредственных увольнений не предвидится. По словам лица, знакомого с этим вопросом, под сокращение подпадает примерно 1200 человек, включая несколько сотен человек, которые уже решили уйти на досрочный выход на пенсию.

Сокращение происходит отдельно от усилий департамента DOGE, возглавляемого миллиардером Илоном Маском.

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С момента вступления в должность в январе Трамп и Маск начали кампанию по сокращению расходов, которая привела к ликвидации различных ведомств и попыткам расформировать их, а также к увольнению более 200 000 федеральных служащих.