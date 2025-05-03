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Перед визитом Трампа США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на $3,5 млрд

Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 03:36
Перед визитом Трампа США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на $3,5 млрд
Трамп, фото: getty images

Накануне визита президента Дональда Трампа США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на сумму около 3,5 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: В публикации отмечают, что это одобрение произошло, поскольку Вашингтон стремится укрепить связи с ключевым партнером и усилить давление против Ирана.

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Государственный департамент сообщил Конгрессу о возможной продаже Саудовской Аравии 1000 новейших ракет среднего радиуса действия AIM-120C-8 класса "воздух-воздух" и 50 секций наведения, а также логистической и программной поддержки.

Одобряя продажу, США назвали Саудовскую Аравию "страной-партнером, которая способствует политической стабильности и экономическому прогрессу в регионе Персидского залива".

Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая во время поездки, которая также будет включать визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

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Что предшествовало: Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров.

Саудовская АравияСШАоружие
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