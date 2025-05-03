США создают новую военную зону вдоль границы с Мексикой
Американские военные создали вторую военную зону вдоль границы с Мексикой, добавив территорию в Техасе, где войска могут временно задерживать мигрантов или нарушителей границы, после того, как в прошлом месяце еще одна такая зона была определена в Нью-Мексико.
Источник: Reuters
Детали: Поздно вечером в четверг американские военные заявили, что создали "Техасскую зону национальной обороны" - это полоса длиной 63 мили, простирающаяся к востоку от границы Техаса и Нью-Мексико в Эль-Пасо.
Таможенно-пограничная служба США сохраняет юрисдикцию над нелегальными пересечениями границы в этом районе, и войска будут передавать задержанных мигрантов пограничному патрулю США или другим гражданским правоохранительным органам.
По данным прокуратуры штата Нью-Мексико, 82 мигрантам были предъявлены обвинения за пересечение границы военной зоны штата Нью-Мексико. Американские войска не задерживали ни одного из них, ими занимались сотрудники Погранично-таможенной службы.
Эта зона предназначена для того, чтобы позволить администрации Трампа использовать войска для задержания мигрантов, не ссылаясь на Акт о восстании 1807 года, который предоставляет президенту полномочия использовать американских военных для подавления таких событий, как гражданские беспорядки.
Сейчас на границе находится около 11 900 военнослужащих. По данным правительства, количество мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы в марте, упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.
Президент Дональд Трамп начал агрессивную иммиграционную кампанию с момента вступления в должность, увеличив количество войск на южной границе и пообещав депортировать миллионы иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах нелегально.
В апреле администрация Трампа заявила, что определила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль основания Нью-Мексико как "Зону национальной обороны".
Напомним: В начале марта Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в том числе моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".
В апреле Трамп издал директиву, согласно которой военные получают контроль над федеральными землями вдоль американо-мексиканской границы.