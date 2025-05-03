США создают новую военную зону вдоль границы с Мексикой

Американские военные создали вторую военную зону вдоль границы с Мексикой, добавив территорию в Техасе, где войска могут временно задерживать мигрантов или нарушителей границы, после того, как в прошлом месяце еще одна такая зона была определена в Нью-Мексико.

Источник: Reuters

Детали: Поздно вечером в четверг американские военные заявили, что создали "Техасскую зону национальной обороны" - это полоса длиной 63 мили, простирающаяся к востоку от границы Техаса и Нью-Мексико в Эль-Пасо.

Реклама:

Таможенно-пограничная служба США сохраняет юрисдикцию над нелегальными пересечениями границы в этом районе, и войска будут передавать задержанных мигрантов пограничному патрулю США или другим гражданским правоохранительным органам.

По данным прокуратуры штата Нью-Мексико, 82 мигрантам были предъявлены обвинения за пересечение границы военной зоны штата Нью-Мексико. Американские войска не задерживали ни одного из них, ими занимались сотрудники Погранично-таможенной службы.

Эта зона предназначена для того, чтобы позволить администрации Трампа использовать войска для задержания мигрантов, не ссылаясь на Акт о восстании 1807 года, который предоставляет президенту полномочия использовать американских военных для подавления таких событий, как гражданские беспорядки.

РЕКЛАМА:

Сейчас на границе находится около 11 900 военнослужащих. По данным правительства, количество мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы в марте, упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Президент Дональд Трамп начал агрессивную иммиграционную кампанию с момента вступления в должность, увеличив количество войск на южной границе и пообещав депортировать миллионы иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах нелегально.

В апреле администрация Трампа заявила, что определила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль основания Нью-Мексико как "Зону национальной обороны".

Напомним: В начале марта Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в том числе моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".

В апреле Трамп издал директиву, согласно которой военные получают контроль над федеральными землями вдоль американо-мексиканской границы.