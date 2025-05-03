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Россияне нанесли 400 ударов за сутки по Запорожской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 07:24
Россияне нанесли 400 ударов за сутки по Запорожской области
последствия российских обстрелов, иллюстративное фото: ЗОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Детали: Войска РФ совершили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Лукьяновскому, Новоандреевке и Малиновке.

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228 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.

150 артобстрелов оккупанты нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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Федоров добавил, что поступило 171 сообщение о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.

Запорожская областьобстрелроссийско-украинская война
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