Силы обороны отминусовали за сутки 1170 российских оккупантов

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат, 4 танка и 48 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

Реклама: