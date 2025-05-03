Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отминусовали за сутки 1170 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 07:38
Силы обороны отминусовали за сутки 1170 российских оккупантов
иллюстративное фото: getty images

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат, 4 танка и 48 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 955470 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10745 (+4) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 27234 (+48) ед,
  • средств ПВО ‒ 1153 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34665 (+126) ед,
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47003 (+121) ед,
  • специальная техника ‒ 3870 (+1) ед.

российско-украинская войнапотери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
На день рождения Трампа проведут парад к 250-летию армии США
США подготовили новые санкции против России – Reuters
обновлено, фотоРФ запустила по Харькову беспилотники: 47 человек пострадали
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
На Бали произошел блэкаут
Все новости...
российско-украинская война
Россияне нанесли 400 ударов за сутки по Запорожской области
В Николаеве раздались взрывы – мэр
Зеленский о массированном ударе по Харькову: Никаких военных целей, Россия бьет по жилой застройке
Последние новости
09:20
СМИ: Рубио может работать советником Трампа по нацбезопасности дольше, чем планировалось
09:08
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
09:02
Рекорда не будет: О'Салливан в полуфинале чемпионата мира по снукеру проиграл "любителю"
08:58
Наезд автомобиля на толпу в Штутгарте: одна погибшая
08:45
Оккупанты говорят, что сбили почти 100 дронов и 11 ракет над Крымом
08:40
Михаил Дубинянский: [НЕ] нейтральный Трамп
08:33
хоккейРешающая игра за возвращение в элитный дивизион: где смотреть матч Япония – Украина
08:27
На Херсонщине и Донетчине - еще 5 погибших гражданских
07:38
Силы обороны отминусовали за сутки 1170 российских оккупантов
07:24
Россияне нанесли 400 ударов за сутки по Запорожской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: