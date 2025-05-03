Силы обороны отминусовали за сутки 1170 российских оккупантов
Суббота, 3 мая 2025, 07:38
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат, 4 танка и 48 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 955470 (+1170) человек,
- танков ‒ 10745 (+4) ед,
- артиллерийских систем ‒ 27234 (+48) ед,
- средств ПВО ‒ 1153 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34665 (+126) ед,
- крылатых ракет ‒ 3197 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47003 (+121) ед,
- специальная техника ‒ 3870 (+1) ед.