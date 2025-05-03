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На Херсонщине и Донетчине - еще 5 погибших гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 08:27
На Херсонщине и Донетчине - еще 5 погибших гражданских
обстрелы донетчины, иллюстративное фото: ОВА

Российские войска убили еще 4 человека в Донецкой и одного человека в Херсонской области.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, за 2 мая россияне убили жителей Донецкой области - 3 в Новохатском и 1 в Клиновом.

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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Тем временем на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

Уточняется, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

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Херсонская областьДонецкая область
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